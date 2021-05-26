Uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından alınan duyum ve yapılan istihbarı çalışmalar sonucu TEM otoyolunda durdurulan bir araçta yapılan aramada, detektör köpeğin aracın depo kısmında bulunan mutfak tüpü ve yedek depoya tepki vermesi ile Gerçekleştirilen incelemelerde, tüp ve yakıt deposundan 51 kilo 500 gram zulalanmış likit metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan ve emniyette tamamlanan işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen biri kadın 6 kişinin akşam saatlerine kadar devam eden sorguları sonucu 4 kişi tutuklandı. 2 kişi ise adli kontrol ile serbest kaldı.