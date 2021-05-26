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Giriş Tarihi: 26.5.2021 11:18

Uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

ABBAS ÇAKAR
Uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, Körfez İlçesinde durdurulan bir araçta bulunan mutfak tüpü ve yedek depo içerisinden çıkan 51 kilo 500 gram likit metamfetamin olayı ile ilgili gözaltına alaınan 6 kişiden 4’ü tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından alınan duyum ve yapılan istihbarı çalışmalar sonucu TEM otoyolunda durdurulan bir araçta yapılan aramada, detektör köpeğin aracın depo kısmında bulunan mutfak tüpü ve yedek depoya tepki vermesi ile Gerçekleştirilen incelemelerde, tüp ve yakıt deposundan 51 kilo 500 gram zulalanmış likit metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan ve emniyette tamamlanan işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen biri kadın 6 kişinin akşam saatlerine kadar devam eden sorguları sonucu 4 kişi tutuklandı. 2 kişi ise adli kontrol ile serbest kaldı.

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Uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı
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