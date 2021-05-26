Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Vaka arttı ölüm azaldı
Giriş Tarihi: 26.5.2021

Vaka arttı ölüm azaldı

ANKARA
Vaka arttı ölüm azaldı
Türkiye'de dün 223 bin 104 yeni Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 375 kişinin testi pozitif çıkarken, 175 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 693 olarak kayıtlarda yer aldı. Ağır hasta sayısı 1.667 oldu, 11 bin 192 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 45 bin 508'e yükseldi. Toplam test sayısı 52 milyon 817 bin 437'ye ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 203 bin 385, vefat sayısı 46 bin 621 oldu. Bu hafta yatak doluluk oranı yüzde 49.1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61.9 oldu.
ARKADAŞINA GÖNDER
Vaka arttı ölüm azaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA