Vaka arttı ölüm azaldı

Türkiye'de dün 223 bin 104 yeni Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 375 kişinin testi pozitif çıkarken, 175 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 693 olarak kayıtlarda yer aldı. Ağır hasta sayısı 1.667 oldu, 11 bin 192 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 45 bin 508'e yükseldi. Toplam test sayısı 52 milyon 817 bin 437'ye ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 203 bin 385, vefat sayısı 46 bin 621 oldu. Bu hafta yatak doluluk oranı yüzde 49.1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61.9 oldu.