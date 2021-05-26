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Giriş Tarihi: 26.5.2021 09:36 Son Güncelleme: 26.5.2021 09:39

'da korkunç olay: Kaçan cani polisi şehit etti

İHA
Yalova'da korkunç olay: Kaçan cani polisi şehit etti

'da, yürekleri yakan bir olay yaşandı. Uygulama noktasından kaçan cani, polis memuru 'na çarptı. Ağır yaralanan polis memeru, şehitlik mertebesine ulaştı...

Yalova-Bursa yolu Kirazlı Sanayi Sitesi önündeki kontrol noktasında gece saat 02:25 sularında denetleme yapan ekipler hızla gelen bir aracı durdurmak istediler. Z.İ yönetimindeki araç "dur" ihtarına uymayarak kendisini durdurmak isteyen polis memuru Mustafa Emanetoğlu'na çarptı. Çarpmanın etkisi ile metrelerce savrulan polis ağır yaralandı.

Olay yerine çağrılan ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Olaydan sonra aracı ile durmayarak kaçan Z.İ'nin yakalanması için çalışma başlatan Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri kovalamacanın ardından şüpheli sürücü ve yanında bulunan 2 arkadaşını gözaltına aldı.

Şehit olan Polis Memuru Mustafa Emanetoğlu, bugün saat 12:00 de Yalova Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü önünde yapılacak olan törenin ardından memleketi Kocaeli Kandıra da defnedilecek.

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Yalova'da korkunç olay: Kaçan cani polisi şehit etti
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