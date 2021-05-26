Yasak aşk kavgası kanlı bitti

Afyonkarahisar'da, İsmet D. (25), eşiyle ilişkisi olduğunu öne sürdüğü Çağrı Kandemir (25) ile yolda karşı karşıya geldi. Taraflar arasında başlayan tartışma, bir süre sonra kavgaya dönüştü. İsmet D. aracından aldığı av tüfeğiyle Kandemir'e ateş etmek istediği sırada ikili arasında arbede yaşandı. Av tüfeğinin ateş almasıyla Kandemir göğsünden, İsmet D. ise bacağından yaralandı. Çağrı Kandemir kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İsmet D.'nin tedavisi sürüyor. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.