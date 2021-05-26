Zeytinburnu’nda 3 katlı binada yangın, 1 kişi ağır yaralandı

Yangın, 00.15 sıralarında Zeytinburnu Telsiz Mahallesi 85/14 Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 3'üncü katında çıktı. İddiaya göre, bir kişinin yaşadığı daireden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında dairede yaşayan yaşlı bir kişi dumandan etkilendi.



DUMANDAN ETKİLENDİ KALBİ DURDU



İtfaiye ekiplerinin yardımıyla daireden çıkarılan ve etkilendiği duman nedeniyle ağır yaralanan kişi, sağlık ekiplerine teslim edildi. Kalbi duran yaralı, sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahaleyle tekrar hayata döndürüldü. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.





DAİREDE HASAR OLUŞTU



Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Bir süre soğutma çalışması yapan ekipler olay yerinde ayrıldı. Yangın sebebiyle dairede hasar oluştu. Polis yangınla ilgili çalışma başlattı.