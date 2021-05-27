15 yıl hapis istemiyle yargılanan baltalı kardeşlerden ikisi tahliye edildi

İstanbul Avcılar'da 18 Ekim 2020 tarihinde aralarında husumet olan Mevlüt Çakır ile komşuları Cemal Özçelik, Murat Özçelik ve Mesut Özçelik kardeşler arasında garaj önünde park etme nedeniyle tartışma yaşandı. Cemal Özçelik baltayla, diğer iki şüpheli ise sopalarla Mevlüt Çakır ve eşini darp etti. Ağır yaralanan Mevlüt Çakır hastaneye kaldırıldı. Tutuklanan üç kardeş hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.Bakırköy 15 Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Cemal Özçelik, Murat Özçelik, Mesut Özçelik ve taraf avukatları katıldı.Duruşmada söz alan tutuklu sanık Cemal Özçelik, "Karşı tarafa saldırıda bulunan biz değiliz, müştekiler yüzünden taşınmak zorunda kaldık" diyerek tahliyesini talep etti.Diğer tutuklu sanık Mesut Özçelik ise, "Böyle bir olaya istemeden karıştığım için üzgün ve pişmanım, keşke yaşanmasaydı. Sadece eşya bırakmak için kapı önündeydim" diye konuştu.Tutuklu kardeşlerden Murat Özçelik bu olayın yaşanan ikinci olay olduğunu belirterek, "İlk olayda annemin ayağı kırıldı, kardeşim Cemal'in kolu kırıldı. Biz mahkemeye başvurduk, ceza aldılar. Başımız belaya girmesin diye evimizi terk etmek zorunda kaldık. Olay günü 8-10 kişi saldırınca kendimizi korumak zorunda kaldık. Bizim kimseyle işimiz yoktur, tahliyemi istiyorum" dedi.Duruşmada söz alan mağdur taraf avukatı ise, "Müvekkilim Mevlüt Çakır hala sağlığına kavuşmadı. Sorunlar yaşıyor. Mevcut kamera görüntüleri karşısında gerçeğe aykırı beyanlarda bulunuyorlar ve pişmanlık göstermiyorlar. Tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istiyoruz" diye ifade etti.Mahkeme heyeti, Mesut Özçelik ve Murat Özçelik'in tutuklulukta geçirdiği süre ve tutukluluğundan umulan yarar elde edildiğinden ayrı ayrı tahliyelerine, Cemal Özçelik'in ise tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.