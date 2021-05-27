3 yaşındaki Sümeyra kaza kurbanı oldu

Gaziantep'te evlerinin önünde oyun oynarken aniden yola koşan 3 yaşındaki Sümeyra Ateş, bir otomobilin altında kalarak yaşamını yitirdi. Küçük kızın cesedi yapılan otopsinin ardından gözyaşlarıyla toprağa verilirken araç sürücüsü gözaltına alındı.

Şahinbey ilçesinin Ünaldı Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre evlerinin önünde oyun oynayan 3 yaşındaki Sümeyra Ateş, aniden yola koştu. O sıradan yoldan hızlı geçen bir araç küçük kıza çarptı. Otomobilin altında bir süre sürüklenen kız çocuğu kız ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük kızın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, Sümeyra Ateş'in cansız bedeni otopsi için kaldırıldığı Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Küçük kızın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verilirken, araç sürücüsü gözaltına alındı.