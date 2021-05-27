5 kişinin öldüğü faciada tekne kaptanı: Yolcular kavga edince dümeni bıraktım

'KAAN'DAN KORKUP KAÇTIM'

Teknede alkol aldığını da söyleyen Demir, "Bu tekneyi yaklaşık 1 ay önce almıştık. Olay günü ilk önce arkadaşlarla birlikte Fransız Tatil Köyü'ne gittiğimizde bir bardan alkol aldım. Daha sonra öğle vakti arkadaşım içki ikram etti, onu da içtim. Tekne alabora olduktan sonra diğer arkadaşlara yardım etmeye çalıştım. 'Yardım edin' diye bağırdım. Bir tekne yardıma geldi, bir kız çocuğunu, beni ve Kaan'ı kurtardılar. Daha fazla kişiyi almaları durumunda teknenin batabileceğini söylediler. Olaydan sonra Kaan beni tehdit ettiği için korkup kaçtım" diye konuştu.