Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 50 yaş üstü aşılama tarihlerini duyurdu. Ülkemizde hızla süren koronavirüs aşılama sürecinde yeni aşamaya geçilecek o tarihin duyurulmasıyla beraber "50 yaş üstü ne zaman aşı olacak, koronavirüs aşı randevusu e-Nabız ve MHRS ile nasıl alınır?" soruları yanıt aramaya başladı. Müjdeli haberin ardından vatandaşlar şimdiden sistem üzerinden randevularını almak istiyor. Buna göre; 50 yaş üstü ne zaman aşı olacak, e-Nabız ile aşı randevusu nasıl alınır? İşte tüm detaylar…
50 YAŞ ÜSTÜNE AŞILAMA 1 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR
Bakan Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar:
"Aşı tedarikinin en sıkıntılı olduğu günlerde bu konuda hızlı adımlar attık. Dünyanın en hızlı aşılama çalışmalarından birini yürüttük. Aşı üretmeyen ülkelerde en hızlı aşı tedarik eden ülkelerden biriyiz. 50 yaş üstüne aşılama 1 Haziran'da başlıyor. Haziran ayında 30 milyon doz tedarik edilecek aşının ilk partisi bugün ulaştı. Önümüzdeki hafta 5 milyon doz aşı daha ülkemize gelecek. Bunlara ek olarak Sputnik aşısının temini için devredeyiz. 50 milyon doz Sputnik aşısı için anlaşma imzaladık. Böylece nüfusumuzun 3 katı kadar aşı için anlaşma sağladık.
"YERLİ AŞI İÇİN SON AŞAMAYA GELDİK"
Yerli aşı için son aşamaya geldik. Aşı adaylarından biri insan deneyi aşamasına gelen Faz-3 aşamasına gelmiştir. Kendi geliştirdiğimiz aşının da kullanma seviyesine geldiğinin müjdesini burada vermek isterim. Önemli bir miktarda aşıyı tedarik etmiş bulunuyoruz.
Her olumlu gelişmeyi eleştirenler elbette olacaktır. Saygı çerçevesi içinde bu mümkündür."
AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
MHRS üzerinden randevu oluşturmak için www.mhrs.gov.tr adresine girin. Üyeyseniz bilgilerinizi girerek sisteme giriş yapın. Eğer üye değilseniz "Üye Ol" seçeneğini tıklayıp üyelik oluşturun.
Koronavirüs aşı randevusu almak için sisteme giriş yaptıktan sonra "Aşı Randevusu Al" seçeneğini tıklayın.
Vatandaşlar, öncelikli grupta olup olmadığını, aralarında boşluk olacak şekilde "AŞI", "T.C. kimlik numarası" ve "T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi"ni yazarak 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek sorgulayabiliyor.Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.
Aşı olacak grup arasında yer alan kişiler randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendirilecek, vatandaş, tarihi geldiğinde randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek.Aşıyı uygulayan sağlık personeli vatandaşın 2. doz randevusunu da oluşturacak, bu randevunun bilgileri de kısa mesajla iletilecek.
Aşı uygulaması için vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabız hesabı üzerinden randevularını değiştirilebilecek
Koronavirüs aşısı için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya 182'den randevu alınarak başvurulabilinecek.
AŞI RANDEVUSU ALMA EKRANI-TIKLAYINIZ
ALO 182 ÜZERİNDEN RANDEVU ALMA
Kovid-19 aşısı olacak 80 yaş ve üstündeki vatandaşlar, mobil uygulama veya internetin yanı sıra MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor.
Vatandaşlar, kendilerine en yakın aile hekimlikleri ile tüm kamu, özel ve üniversite hastaneleri için randevularını oluşturabiliyor.