6,5 aylık hamile eşini öldüren katil zanlısı, çocuğu ile birlikte DNA testi yaptırmış

Konya'da 5 ay önce tartıştığı 6,5 aylık hamile eşi Sadife Yüzer'i (35) tüfekle vurarak öldüren Ali Rıza Yüzer (36) 'gebe olduğunu bildiğini eşini tasarlayarak öldürme'suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmaya başlandı.

Eşinin sürekli olarak çocukların kendisinden olmadığını söylediği ve bu nedenle ortanca çocuğu ile birlikte DNA testi için hastaneye kan verdiğini söyledi. Daha önceki ifadelerinde duvarda asılı olan tüfeğin dolu olduğunu belirten Yüzer, mahkemede tüfeği aldırdıktan sonra doldurduğunu ileri sürdü. Ali Rıza Yüzer'in çocuklarım için yuvamı dağıtmadım sözlerine ise mahkeme başkanı, 'Birinin mezara birinin hapsi girdi çocuklarını böyle mi düşünüyorsun?' diye karşılık verdi. Olay, 16 Aralık tarihinde Çumra İlçesine bağlı Dineksaray Mahallesinde meydana geldi. Çiftçilik yapan Ali Rıza Yüzer, çıkan tartışma sonucu 12 yıllık eşi Sadife Yüzer'i 5 el ateş ederek tüfekle vurdu. 6,5 aylık hamile olan 3 çocuk annesi kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarmayı arayarak teslim olan katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Cumhuriyet Savcısı tarafından 'Gebe olduğunu bildiğini eşini tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde kabul edildi.

'4-5 YILDIR ÇOCUKLARIN BENDEN OLMADIĞINI SÖYLÜYORDU'

İlk kez hakim karşısına çıkan Ali Rıza Yüzer savunmasında eşiyle 12 yıllık evli olduklarını 4-5 yıldır da aralarında sorun olduğunu söyledi. Yüzer, 'Çok üzgün ve pişmanım. Yaptıklarımın doğru olmadığını biliyorum. 4-5 yıldır eşimle aramızda tartışmalar ve kavgalar oluyordu. Eşim bu tartışmalarımızda çocukların benden olmadığını, kuzenim S.Y. ile birlikte olduğunu söyledi. Bu nedenle kavga ettik ve kendi annem ile kayınpederimi eve çağırdım. Kayınpederim dışarıda eşimle görüştü ve bana 'seni kızdırmak için' söylemiş dedi. Aile büyükleri araya girince tekrar yaşantımıza devam ettik. Ancak kuşkularım iyice arttı. Evde başka erkeklere ait iç çamaşırı ve kıyafetler buluyordum. Sorduğum zaman ise benim olduğunu söylüyordu. Bu nedenle de tartıştık ve ailesini çağırdım. Karakolluk olduk. Karakolda barıştık ve yuvamı yıkmamak, çocuklarım için bazı şeyleri görmemezlikten geldim. Ama o sürekli olarak çocukların benden olmadığını söylüyordu' dedi.

'DNA TESTİ İÇİN KAN VERDİM'

Eşiyle ilgili kuşkularının günden güne arttığını bu nedenle ortanca oğlu Ş.Y ile birlikte DNA testi için özel bir hastaneye kan verdiğini ileri süren Yüzer, 'Psikolojik olarak yıkılmıştım. DNA testi için internetten araştırmalar yaptım. Oğlumla birlikte DNA testi için kan verdim. Ama sonucu almadım. Olumlu yada olumsuz laf söz olur diye sonucuna bakmadım. Babasını kaybettikten sonra eşimin psikolojisi de çok bozulmuştu. Bebeği düşürmek için hap içmişti. Ben elimden geleni yaptım. Olay günü de karnındaki çocuk senden değil dedi. Tartıştık. Asılı bulunan tüfeği aldım ve doldurdum. Sonra hedef gözetmeksizin 5 el ateş ettim. Eşime tampon yapıp 112 ve jandarmayı aradım. Eşimin yaşayıp, yaşamadığına bakamadım' diye konuştu.

Mahkeme başkanını eşinin aldattığına yönelik elinde herhangi bir delil var mı? sorusuna da Yüzer, 'Eşimin hal ve hareketlerin den söylemlerinden şüpheleniyordum. Somut bir delilim yok' diye cevap verdi.

'BİRİNİZ HAPSE BİRİNİZ MEZARA GİRDİ, ÇOCUKLARINI BÖYLEMİ DÜŞÜNÜYORSUN?'

Ali Rıza Yüzer, çocuklarını düşündüğü için aile bütünlüğünü bozmadığını, bazı şeyleri görmezden geldiğini ileri sürdü. Bunun üzerine mahkeme başkanı da, ' Geride 3 çocuk kaldı. Biriniz mezara birinin hapsi girdi çocuklarını böyle mi düşünüyorsun?' diye karşılık verdi. Ali Rıza Yüzer ise, 'Keşke olmasaydı. Çocuklarımı düşününce kahroluyorum. Çok üzgünüm' dedi.

'ABLAMA HAPİS HAYATI YAŞATTI'

Duruşmada müşteki olarak dinlenen Sadife Yüzer'in kardeşi Rıfat Yıldız ise şunları söyledi: 'Ali Rıza'nın söyledikleri her şey iftira. Ablamın telefonu bile yoktu. Babasının mezarına bile Ali Rıza izin vermeden gidemiyordu. Ablamın hayatında sürekli şiddet vardı. Ablamın kolunu kırdı ve tedavisini geç yaptırdı. Kırık kolla ablama 2,5 ton kömür taşıttı. Gecenin 12'sin de ablamı tarlaya gönderip çalıştırıyordu. Ablama hapis hayatı yaşattı. 2018 yılında ablamı dövdüğü için ablam bize gelmişti. Evimizin önüne gelip havaya ateş açtı. Ben ablamı neden dövüyorsun dediğimde bana da tornavida çekti' ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti Ali Rıza Yüzer'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.