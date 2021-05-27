9 yıllık esrarengiz cinayetin faili kiracı çıktı

Özel ekip, cinayetin failinin, Bilal Kemik'in 3 Kasım 2012'de vahşice öldüren kişinin Kemik ailesine ait 3 katlı binada kiracı olan İ.G. olduğunu belirledi. İ.G'nin olaydan bu yanan aynı adreste kiracı olarak ikamet etmeye devam ettiği öğrenildi.

Özel ekip ayrıca, İ.G'nin olay sırasında üzerinde olan ve olayın ardından yıkadığı kıyafetler, ileri teknoloji kriminal incelemeyle tespit edildi. Şüpheliye ait iç çamaşırında da Bilal Kemik'e ait kana rastlanıldı.

Ekiplerin titiz çalışmasının ardından Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı, İ.G'nin gözaltınan alınmasına karar verdi.

Gözaltına alınan İ.G, Emniyet'teki ifadesinde 2012 Bilal Kemik'i öldürdüğünü itiraf etti. Suçlamayı kabul eden İ.G. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.