Adana'daki çifte infazda sır perdesi aralandı!





ÖZEL EKİP KURULDU



Jandarma ekiplerince cinayet şüphelisi olduğu değerlendirilen Furkan A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı. Cinayetle ilgili Furkan A.'nın amcası İ.A. ile kuzeni M.A.'nın yanı sıra diğer kuzeni O.İ. ile 2 kişinin daha gözaltında olduğu öğrenildi. Jandarma, Furkan A.'nın yakalanması için özel ekip kurarak, ilçedeki tüm güvenlik kamerası görüntülerini saniye saniye izlemeye başladı. Bu sırada Furkan A.'nın Kayseri'de olduğu yönünde de bilgilere ulaşan özel ekip, çalışmalarını bu bölgede detaylı sürdürmeye devam ediyor.