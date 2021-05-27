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Giriş Tarihi: 27.5.2021 19:13

Aile kavgasında köy korucusu 4 kişiyi yaralı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Aile kavgasında köy korucusu 4 kişiyi yaralı

’da iki aile arasında çıkan silahlı çatışmada 4 kişi yaralandı.

Olay, Viranşehir ilçesi Eski Urfa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki aile arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda, Köy Korucusu Reşit K., silahına sarılarak ateş etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Silahtan çıkan kurşunların hedefi olan Osman İ., Rıfat B., Mehmet K. ve Yaşar K. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis Olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Aile kavgasında köy korucusu 4 kişiyi yaralı
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