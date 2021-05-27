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Giriş Tarihi: 27.5.2021 13:39

Akçaabat İlçe Jandarma Komutanı FETÖ’den gözaltında

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Akçaabat İlçe Jandarma Komutanı FETÖ’den gözaltında

’da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında de aralarında bir süre önce açığa alınan Akçaabat İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yavuz G’nin de bulunduğu astsubay, uzman çavuş, sözleşmeli er ve eski askeri öğrencilerin de yer aldığı 8 kişinin sorgusu İl emniyet müdürlüğündeki sorgusu sürüyor.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekiplerince geçtiğimiz gün Trabzon, Antalya ve İstanbul illerinde geçtiğimiz gün gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bir süre önce açığa alınan Akçaabat İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yavuz G. ile astsubay N.K, uzman çavuş F.M.A, sözleşmeli erler H.Ş, E.B, T.Y, eski askeri öğrenciler E.Ç. ve İ.Y.B'nin Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Akçaabat İlçe Jandarma Komutanı FETÖ’den gözaltında
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