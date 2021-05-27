Akçaabat İlçe Jandarma Komutanı FETÖ’den gözaltında

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekiplerince geçtiğimiz gün Trabzon, Antalya ve İstanbul illerinde geçtiğimiz gün gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bir süre önce açığa alınan Akçaabat İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yavuz G. ile astsubay N.K, uzman çavuş F.M.A, sözleşmeli erler H.Ş, E.B, T.Y, eski askeri öğrenciler E.Ç. ve İ.Y.B'nin Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.