Antalya’da 2 yaşındaki çocuk su kovasında boğuldu

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 2 yaşındaki Mehmet Ali Koç su kovasına düşerek hayatını kaybetti. Akıllara durgunluk veren olay Kumluca Halinde meydana geldi. Baba Özen Koç ve yakınları halde çalışırken oğulları Mehmet Ali Koç soğanların arasında oynamaya başladı. Bu sırada su dolu kovaya yönelen talihsiz Mehmet Ali, başını kovanın içine soktu.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Durumu gören yakınları koşarak küçük Mehmet Aliyi kovadan çıkardı. Ambulans ile hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen minik Mehmet Ali kurtarılamadı. Otopsi için Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

TABUTLAR KÜÇÜLDÜKÇE ACILAR BÜYÜR

Minik Mehmet Ali'nin cansız bedenin konduğu tabutu babası Özen Koç ile yakınları kucağında taşıyarak cenaze aracına koydu. Babanın gözyaşları "Tabutlar küçüldükçe; acılar büyür" sözünü hatırlattı. Minik Mehmet Ali'nin cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Hatay'a gönderildi. Acılı baba, "Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Yüreğimdeki acıyı ancak çeken bilir" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.