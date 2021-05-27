Antalya'da acı olay: Birbirine sarılı halde bulundular!

Şanlıurfa'dan geldikleri Kaş'a bağlı Dirgenler Mahallesi'nde 4 yıldır seralarda günlük işçi olarak çalışan Mustafa Eldemir ile arkadaşı Abdulaev Gokhak, dün ailelerine serinlemek için kaldıkları bölgeye yaklaşık 1 kilometre mesafede bulunan yapay sulama havuzuna gideceklerini söyleyerek, evlerinden ayrıldı. Eldemir ve Gokhak'tan bir süre sonra haber alamayan yakınları, gittikleri sulama havuzunun kenarında iki arkadaşın ayakkabılarını buldu.