Antalya’da cinayet gibi kaza

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında yolun karşınına geçmek isterken sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobilin altında kalan Aylin Şentürk (34) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Korkunç kaza akşam 21.30 sıralarında Döşemealtı İlçesi Akdeniz Bulvarı üzerinde meydana geldi.

TAKSİYE BİNDİ

Kent merkezi Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde ticari bir taksiye binen Aylin Şentürk , iddiaya göre Bucak'a gideceğini söyledi. Bir süre ticari otomobil ile 20 kilometre giden Şentürk, Döşemealtı ilçesi Akdeniz Bulvarı'nda otomobilden indi. Yol kenarında kısa bir süre oturdu. Daha sonra yolun karşıya geçek için hamle yaptığı sırada talihsiz kadına bir otomobil çarparak kaçtı. Kaza sonrası ağır yaralanan Şentürk, olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye götürülürken hayatını kaybetti.

POLİS ÇARPAN ARACI ARIYOR

Yaşana korkunç kazanın andından polis, Aylin Şentürk'ün ölümüne neden olan sürücünün tespiti için çalışma başlattı. MOBESE ve işyeri kameralarını inceleyen ekipler, ticari taksiden inen Şentürk'ün bir süre yol kenarında oturduğu daha sonra yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin kendisine çarptığını tespit etti. Polis kaçan sürücünün plakasının tespitini an meselesi olduğunu bildirdi. Kazanı ardından Şentürk'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.