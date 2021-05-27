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Giriş Tarihi: 27.5.2021 12:04 Son Güncelleme: 27.5.2021 12:31

Arif hemşirenin kalbi ve akciğeri organ bekleyenlere nakledildi

DİLAN KAYA DİLAN KAYA
Arif hemşirenin kalbi ve akciğeri organ bekleyenlere nakledildi

'da, geçirdiği trafik kazasının ardından tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen hemşire Arif Yunus Emre Altunbaş'ın kalp ve akciğeri bugün gerçekleştirilen operasyonlarla organ bekleyen hastalara nakledildi.

Prof. Dr. Mehmet Kaan Kırali'nin kalp naklini gerçekleştirdiği kalp ve akciğer nakil operasyonları, İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapıldı.

ORGANLARIYLA 6 HASTAYA UMUT OLDU

18 Mayıs'ta geçirdiği trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen hemşire Arif Yunus Emre Altunbaş'ın organları, ailesi tarafından bağışlandı. 28 yaşındaki hemşire, 6 organıyla organ nakli bekleyen hastalara umut oldu.

Hemşirenin kalp ve akciğeri İstanbul, karaciğeri Malatya, böbrekleri ise Antalya'da organ bekleyen hastalara özel ekipler eşliğinde helikopter ambulanslarla gönderildi.

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Arif hemşirenin kalbi ve akciğeri organ bekleyenlere nakledildi
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