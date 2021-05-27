Arif hemşirenin kalbi ve akciğeri organ bekleyenlere nakledildi

Prof. Dr. Mehmet Kaan Kırali'nin kalp naklini gerçekleştirdiği kalp ve akciğer nakil operasyonları, İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapıldı.



ORGANLARIYLA 6 HASTAYA UMUT OLDU



18 Mayıs'ta geçirdiği trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen hemşire Arif Yunus Emre Altunbaş'ın organları, ailesi tarafından bağışlandı. 28 yaşındaki hemşire, 6 organıyla organ nakli bekleyen hastalara umut oldu.



Hemşirenin kalp ve akciğeri İstanbul, karaciğeri Malatya, böbrekleri ise Antalya'da organ bekleyen hastalara özel ekipler eşliğinde helikopter ambulanslarla gönderildi.