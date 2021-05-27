Aydın'da kan donduran cinayet! Kız kardeşi görüşen şahsı defalarca bıçaklayarak öldürdü

Aydın'daki korkunç olay, Efeler Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, M.G. (17) kız kardeşi ile görüşmesini istemediği Yusuf Bulgan (20) ile konuşmak için buluştu. Araç içerisinde konuşmaya başlayan iki şahıs arasında tartışma çıktı.

DEFALARCA BIÇAKLADI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.G. yanında getirdiği bıçakla Bulgan'ı araç içerisinde bıçaklamaya başladı. Aldığı bıçak darbeleri ile can havliyle arabadan kaçan Bulgan, çevredeki bir sitenin bahçe kapısından girmeye çalışırken, onu takip eden M.G. tarafından yakalanarak tekrar defalarca bıçaklandı. Bulgan, bıçak darbeleri ile olduğu yere yığıldı. Olayın duyulmasının ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi ve sağlık görevlileri sevk edildi.