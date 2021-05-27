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Giriş Tarihi: 27.5.2021 19:38 Son Güncelleme: 27.5.2021 19:49

'da kan donduran cinayet! Kız kardeşi görüşen şahsı defalarca bıçaklayarak öldürdü

İHA
Aydın'da kan donduran cinayet! Kız kardeşi görüşen şahsı defalarca bıçaklayarak öldürdü

'ın ilçesinden gelen cinayet haberi deyim yerinde ise kan dondurdu. İddiaya göre; bir kişi kız kardeşi ile görüşen şahsı defalarca bıçaklayarak öldürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aydın'daki korkunç olay, Efeler Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, M.G. (17) kız kardeşi ile görüşmesini istemediği Yusuf Bulgan (20) ile konuşmak için buluştu. Araç içerisinde konuşmaya başlayan iki şahıs arasında tartışma çıktı.

DEFALARCA BIÇAKLADI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.G. yanında getirdiği bıçakla Bulgan'ı araç içerisinde bıçaklamaya başladı. Aldığı bıçak darbeleri ile can havliyle arabadan kaçan Bulgan, çevredeki bir sitenin bahçe kapısından girmeye çalışırken, onu takip eden M.G. tarafından yakalanarak tekrar defalarca bıçaklandı. Bulgan, bıçak darbeleri ile olduğu yere yığıldı. Olayın duyulmasının ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi ve sağlık görevlileri sevk edildi.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Bulgan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın faili M.G.'nin ise polise teslim olduğu öğrenildi. 20 yaşında hayatını kaybeden Bulgan'ın cansız bedeni Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Savcılık incelemesinin ardından Bulgan'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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CİNAYET ANI GÜVENLİK KAMERALARINDA

Hayatını kaybeden Yusuf Bulgan'ın bıçaklanma anları çevredeki binaların güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde araç içerisinde bıçak darbeleri ile yara alan Bulgan'ın, koşarak uzaklaştığı ardından saklanmaya çalıştığı sitenin bahçe kapısında M.G. tarafından tekrar defalarca bıçaklandığı görülüyor.

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Aydın'da kan donduran cinayet! Kız kardeşi görüşen şahsı defalarca bıçaklayarak öldürdü
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