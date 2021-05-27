Baba ve iki oğlu metan gazı kurbanı

Adıyaman'da, su kuyusunu temizlemeye giren baba ve 2 oğlu metan gazından zehirlenerek hayatını kaybetti, kurtarma ekibinde bulunan itfaiye eri de gazdan etkilendi. Olay, merkeze bağlı Kuştepe köyünde meydana geldi. Evlerinin önünde bulunan yaklaşık 10 metre derinliğindeki su kuyusuna giren baba Nusret Özer (73) ve oğulları Metin Özer (43) ile Emrah Özer (20) metan gazından zehirlenince kuyuda bayıldı. Aile fertleri, kuyuya giren yakınlarını baygın halde görünce durumu itfaiye, AFAD, 112 acil sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kuyuya inerek vatandaşları kurtarmak istedi. Baba Nusret Özer ve oğlu Emrah Özer kuyudan çıkartılarak apar topar hastaneye kaldırıldı. Ancak baba-oğul kurtarılamadı.Kuyuda kalan 3. kişiyi kurtarmak isteyen itfaiye erlerinden Mehmet Yetkin Tuluk da metan gazından zehirlendi. Hastaneye kaldırılan itfaiye erinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kuyudaki metan gazı yoğunluğunu azaltmak için kuyuya oksijen tüpü bırakıldı. Daha sonra ekipler kuyuya girerek Metin Özer'i de kuyudan çıkartıp ambulansla özel hastaneye kaldırdı. Ancak Metin Özer de hayatını kaybetti.