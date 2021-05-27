Dinimizin gerektirdiklerini eksiksiz yerine getirmeye çabalayan toplumumuzda Cuma namazı ayrı bir yere sahiptir. Kur'an'da emrolunduğu üzere iş ve alışveriş bırakılır, tüm erkeklere camilerde toplanarak Cuma namazını kılar. Yüzyıllardır olduğu gibi koronavirüs salgınında da Cuma namazı belli önlemler dahilinde camilerde kılındı. Bugünkü Cuma namazı için pek çok vatandaş bugün Cuma namazı kılınacak mı, cemaatle namaz serbest mi, 28 Mayıs Cuma camiler açık mı gibi sorulara yanıt arıyor. İşte camilerle ilgili son kararlar.

CAMİLER AÇIK MI?

Tam kapanma sürecinde yayınlanan genelgede de kademeli normalleşme sürecine ilişkin alınan kararlarda da camilerin kapanmasına ilişkin bir karara yer verilmemişti. Yalnızca, camilerde koronavirüsle mücadele kapsamında günlük temizliğin ve sterilizasyon çalışmalarının yapılacağı belirtildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, camilerde vakit namazlarının kılınmaya devam edeceğini belirtirken camide bulunulan süre zarfında sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulması gerektiğinin altını çizdi.