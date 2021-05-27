Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Etibank parkı kavşağında meydana gelen kazada motosikleti ile kavşağa giren Samet Çobanoğlu, Terminal yönünde seyir halinde olan palet yüklü 16 EGH 20 plakalı kamyona yandan çarptı.

Bursa’da feci kaza | Video

Çarpmanın etkisiyle yere düşerek kamyonun altına sürüklenen genç, kamyonun altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalede Samet Çobanoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyon şoförü Ali Y. ise gözaltına alındı.