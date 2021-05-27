Çocuklarının önünde eşini bıçaklamıştı! Vahşi koca tutuklandı!

Göztepe'de bulunan bir hastanede iddiaya göre dün Güntay Mert ile eşi Yudum Mert arasında tartışma çıktı. Sonrasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüşünce Güntay Mert, yanında bulunan bıçakla eşi Yudum Mert'i çocuklarının gözü önünde yaralayarak, kaçtı. Yudum Mert ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ALDATILDIĞINI DÜŞÜNMÜŞ

Olay yerinden kaçan vahşi koca, bir süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde eşinin kendini aldattığını düşündüğünü ve bu nedenle olayı gerçekleştirdiğini belirterek 'Pişmanım' dediği öğrenildi.

SAVCILIKTAN TUTUKLAMA TALEBİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli Güntay Mert, polis tarafından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Şüpheli adam, savcılık ifadesinin ardından 'Eşi kasten öldürme' suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

'BEN BARIŞMAK İSTEDİM'

Hakimlikteki sorgusunda şüpheli Mert, çocuklarının muayenesi için hastaneye gittiğini ve doktorun yoğun olması sebebiyle eşiyle görüştüğünü söyledi. İfadesinin devamında ise 'Ona 'Kendim için bir şey istemiyorum, sevgini de istemiyorum' dedim. O da bana 'Çok geç' dedi. Ben de çocukları alarak kafeteryaya gittim. Orada kayınpederimi aradım. Kendisine eşimle tartıştığımızı söyledim. 'Çocuklarımız için bizi barıştır' dedim. O da bana 'Oğlum sana nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Kızımın sevdiği dostu var, ondan bir türlü kopamadı' dedi. Bunun üzerine ben kendimi yitirdim. Kafeteryada gördüğüm bıçağı aldım. Eşimin yanına gittim.' şeklinde konuştu.

'ÇOCUKLARIM BENDEN KAÇTI'

Sorgusunun devamında şüpheli adam, 'Eşime kayınpederimin dediklerini sorduğumda bunu hakettiğimi söyledi. Elimdeki bıçakla yüzünü yaralamak istedim. O kendisini yere doğru atınca yere düştü. Yere düştüğünde bıçağın boynuna geldiğini fark ettim. Sonra 'Doktor' diye bağırdım. O esnada çocuklarım da olayı gördü. Sonra karşı koridorda bir süre oturdum. Orada çalışan birkaç kişi eşimin yanına geldi, yardım ediyorlardı. Çocuklarımın yanına gittim, onlar benden kaçtı. Ben de hastaneden çıktım, taksiye bindim.' dedi.

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Şüpheli Mert, olayla ilgili 'Çok pişmanım, böyle bir şey olmasını istemiyordum. Öfkeyle eşimin yüzünü yaralamak istemiştim. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmayı talep ederim.' dedi.

VAHŞİ KOCA TUTUKLANDI

İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği sorgusunun ardından şüpheli Mert'i 'Eşi kasten öldürme' suçundan tutuklayarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.