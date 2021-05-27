Cuma Hutbesi 28 Mayıs 2021: Diyanet ile 28 Mayıs Cuma Hutbesi konusu nedir?





YÜCE ALLAH, MÜMİNLERİN YARDIMCISIDIR

Muhterem Müslümanlar!

Hicretin beşinci yılıydı. Uhud'da isteklerine ulaşamayan müşrikler, son kez Medine'ye büyük bir saldırı kararı almışlardı. Durumdan haberdar olan Peygamberimiz (s.a.s), her zaman olduğu gibi ashabıyla istişare etti. Savunma savaşı yapılmasına ve Medine çevresine hendek kazılmasına karar verildi. Müminler el birliğiyle hendeği kazarken büyük bir kaya parçasına denk geldiler. Bu devasa kaya ne yerinden oynuyor ne de parçalanabiliyordu. Ashabın ümidi tükenirken Resûl-i Ekrem (s.a.s) çıkageldi. O, bir yandan arkadaşlarının kırmakta zorlandığı kayayı parçalıyor diğer yandan da o günün şartlarında düşünülmesi bile zor olan, Kisrâ'nın, Kayser'in şehirlerinin fethedileceğini müjdeliyordu.[1]