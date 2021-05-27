Cüzdan avcısı temizlik işçisi

İstanbul Avcılar'da temizlik işçisi olarak görev yapan Nazmi Sönmezsoy, bir yıl içerisinde tam üç defa kayıp cüzdan buldu. Tıpkı dedektifler gibi iz sürerek kayıp cüzdanları sahiplerine ulaştıran Sönmezsoy "Bu durum arkadaşlarım arasında espri konusu oldu. Cüzdanı kaybolan bana geliyor 'buldun mu' diye" ifadelerini kullandı.

Avcılar Belediyesi Temizlik İşleri'nde 7 yıldır görev yapan Nazmi Sönmezsoy, bir yıl içerisinde tam üç defa kayıp cüzdan buldu ve sahiplerine teslim etti. Sönmezsoy, son olarak 24 Mayıs Pazartesi günü Avcılar sokaklarını kalbi gibi temiz hale getirmek için çalıştığı sırada bir bankın üzerinde sahipsiz cüzdan ve telefon buldu. Temizlik işçisi, kayıp cüzdanı sahinine ulaştırmak için şefi Gökhan Derici'ye haber verdi. Derici, cüzdanın Turan Yağsız isimli birine ait olduğu belirledi ve kimlikte yazan ismi sosyal medya üzerinden arattı. Bahse konu kişiyle ortak arkadaşının bulunduğu fark eden Derici, Yağsız'a ulaşabilmek için arkadaşından iletişim bilgisini aldı.

Cüzdanının bulunduğu öğrenen Yağsız Avcılar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne geldi ve Sönmezsoy'un elinden cüzdanını aldı. Yağsız "Cüzdanımın içinde önemli bir miktar yoktu. Burada önemli olan temiz kalpli ağabeyimizin yaptığı. Sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. Sönmezsoy ise "Başkasının parasına tamah edecek insan değilim, helal kazanmak önemli. Artık cüzdan bulduğum zaman seviniyorum, biliyorum ki sahibine ulaştıracağız" diye konuştu.

DEDEKTİF GİBİ İZ SÜRDÜ



Geçen yıl yaz ayında yine Avcılar sokaklarında sahipsiz bir cüzdan bulduğunu belirten Sönmezsoy "Cüzdan sahibini nasıl bulurum diye düşünürken içerisinde uçak bileti bulunduğu fark ettim. Bilet numarasını üzerinden bulabilirim diyerek havayolu şirketini aradık ama sonuç çıkmadı. İki gün sonra kendisi gelip beni buldu, ben de cüzdanı teslim ettim" diye konuştu. Sönmezsoy beş ay önce de içerisinde engelli maaşının bulunduğu kayıp bir cüzdanı bulmuş ve sahibine teslim etmişti.