Denizli'de şok manzara: Ev değil kumarhane!

Polisleri karşılarında gören şüpheliler kaçacak yer olmadığı için şaşkına dönerken, kimileri ise paraları ve kumar malzemelerini saklamaya çalıştı. Ekipler teker teker herkesin kimliğini alarak sorgulama yaparken, içeride iskambil kağıtları, okey takımları, senetler, pul, para yerine kullanılan kağıtlar ve tüfek ele geçirildi. Polis ekipleri ise ilk kez kumar operasyonunda tüfekle karşılaştığı için şaşkınlıklarını gizleyemedi.