Dolandırıcı pes dedirtti: Tövbeler olsun parasını almadım





'BERABER GEZDİK, DOLAŞTIK PARASINI ALMADIM'



S.Ç., adliyeye sevk edilirken kendisini görüntüleyen gazetecilerin, "Kendinizi polis olarak tanıtıp parasını mı aldınız?" sorusuna, "Yalan söylüyor. Öyle bir şey yok. Birbirimizi tanıyoruz, aramızda daha önceden mesele vardı. Tövbeler olsun. Beraber gezdik, dolaştık parasını almadım" diye yanıt verdi.

Şüpheli S.Ç'nin, mağdur M.K. ile camiye gittikleri, M.K.'nin camiye girdiği anda uzaklaşması güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.