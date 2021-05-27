DP’liler 27 Mayıs'ın yıldönümünde Menderes ve arkadaşları anıp dua ettiler

Pandemi nedeniyle törenin düzenlenmediği Adnan Menderes ve arkadaşlarının anma günü nedeniyle Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve beraberindekiler, merhum başbakan Adnan Menderes ve ailesinin mezarlarını ziyaret etti.

Merhum Başbakan Menderes'in kabri başında bir konuşma gerçekleştiren Uysal, "Bugün 27 Mayıs 2021. 61 yıl önce bugün "Her şeyi ben bilirim"ciler, milletin iradesine ateş ettiler. Biz bu haksızlığın acısını hala içimizde taşıyoruz. Bu acıdan çıkardığımız derslerle demokrasi mücadelemize devam ediyoruz. Bu haksızlık yalnız Demokrat Parti'ye yapılmadı. Tüm Türkiye'ye yapıldı; devlete ve millete yapıldı. Maksat Türkiye'nin gelişmesini, güçlenmesini, kalkınmasını sağlamanın yolu olan demokrasinin önünü kesmekti. Türkiye'de bugün dahi devam eden, üstelik daha birkaç yıl öncesine kadar bizzat bizim kuşağımızın da tecrübe etmek zorunda kaldığı darbeler silsilesinin temelleri işte bu saiklerle 27 Mayıs 1960'ta atıldı. Bu topraklarda Meşrutiyet'ten beri devam eden demokrasi mücadelesi sekteye uğratıldı; bu da "her şeyi ben bilirim"cilere ilerideki darbeler için cesaret verdi. Ancak yüz yıldan fazladır demokrasiyi tadan milletimiz birikimlerine sahip çıktı. Belki bir süreliğine gücü ellerine geçirdiler ama milletin vicdanında mahkûm oldular. Bugün onların isimleri bilinmez; fakat merhum Menderes ve arkadaşlarının resimleri bugün hala köy odalarında nakışlarda, evlerin salonlarında baş köşede; isimleriyse hala yüreklerde yer alıyor." dedi.