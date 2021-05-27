Ehliyetsiz sürücü polisi şehit etti

Yalova'da, kısıtlamada gezmeye çıkan 19 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, kaçmak isterken polisi şehit etti. 19 yaşındaki Z.İ., önceki gece sokağa çıkma yasağına ve ehliyeti bulunmamasına rağmen, arkadaşları S.Y. (18) ve S. İ.'yi (17) de alarak, otomobille gezmeye çıktı. Saat 02.30 sıralarında Yalova Bursa yoluna giren ehliyetsiz sürücü, Kirazlı Sanayi Sitesi önünde bir kontrol noktası oluşturarak denetleme yapan ekipler tarafından durdurulmak istendi. "Dur" ihtarlarına rağmen gaza basan Z.İ., görevli memur Mustafa Emanetoğlu'na çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan Emanetoğlu, ağır yaralandı. Meslektaşlarının ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emanetoğlu, kurtarılamayarak şehit oldu. Polis, kaçan sürücüyü aracın plakasından belirleyerek evinde yakaladı. Olay sırasında yanında bulunan S.Y. ile S.İ. de gözaltına alındı.Şehit polis memuru, Yalova Valiliği bahçesinde yapılan törenin ardından memleketi Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Karaağaç mahallesine getirildi. Burada düzenlenen törene İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'nin yanı sıra Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Yalova Valisi Muammer Erol, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Kocaeli Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Yalova Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ümit İlbay ile şehit polis memurunun babası Necati, annesi Zehra ve eşi Ayşe Merih Emanetoğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit polis, gözyaşları arasında toprağa verildi.