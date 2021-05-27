‘En ücra köylerde bile kapı kapı dolaşıyorlar’

Koronavırüs aşı sırası geldiği halde aşısını yaptırmayanlar için kurulan aşı ikna timlerinin başarıları dünya basınında manşet oldu. Uluslararası haber ajansı Associated Press (AP), Türkiye'nin en ücra köylerine bile ulaşan ve aşı olma konusunda tereddüde düşen vatandaşlarını ikna etmek ve aşı yapmak için canla başla çalışan kahramanları çarpıcı fotoğraflarla birlikte haberleştirdi. AP, Mardin'e giderek aşı ikna ekiplerinin yaptıkları başarılı çalışmayı haberleştirdi. Haberde Medine Ereli'nin sağlık çalışanlarına seslenerek belediyede temizlik işçisi olarak çalışan eşi 59 yaşındaki Enver Ereli'nin aşı olmak istemediğini söylüyor. Aşı ikna ekibinden Dr. Ayşegül Duyan ve hemşire Meltem Gülcan hemen devreye giriyor. Mardin'deki ekip, Ereli'yi aşı olması için ikna etti ve hemşire bir taburede otururken ona ilk doz aşısını yaptı. Ereli, "Hastalanmaktan ve felç olmaktan korkuyordum. Sağlık ekipleri bana bunların gerçek olmadığını ve aşının faydalarını anlattı. İkna oldum ve aşılandım" ifadesini kullandı. Haberde aşı timlerinin en ücra köylerde gidip kapı kapı dolaştığı ifade edildi Dr. Duyan, AP'ye yaptığı açıklamada, "Kısa süre sonra aşılarla ilgili durumun gerçek olmadığını anladılar. Özellikle ileri yaş grubundan vatandaşlar aşıların felce neden olabileceği söylentileri nedeniyle endişeleniyorlar" ifadelerini kullandı. Haberde mobil aşılama ekiplerinin, nisandan bu yana insanların fikrini değiştirmeleri için onlara önce telefonla ulaştığı, ardından aşılarını yaptığı kaydedildi.