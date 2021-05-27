Eşini, çocuklarının önünde bıçaklayarak öldürdü

Kadıköy'de Yudum Mert adlı bir kadın, çalıştığı özel bir hastanede çocuklarının gözü önünde boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay, Kadıköy Göztepe'de bulunan özel bir hastanede dün akşam 18.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Güntay Mert, 8 ve 10 yaşındaki kızlarını, boşanma aşamasında olduğu eşi Yudum Mert'in çalıştığı hastaneye göz tedavisi için götürdü. Bu sırada Yudum Mert ile Güntay Mert arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine eşi Yudum Mert'i bıçakla ağır yaralayan şüpheli kaçtı. Çocukların çığlığı üzerine gelen sağlık ekipleri genç kadını hastanede tedavi altına aldı. Ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen Yudum Mert hayatını kaybetti. Polis, katil zanlısı Güntay Mert'i yakalamak için çalışma başlattı.