Eyüpsultan Belediyesi zabıta ekipleri dilencilere göz açtırmıyor! Topallayarak dilendi, koşarak kaçtı!

Ekipler T.İ. isimli şahsı yakalayarak Eyüpsultan Zabıta Müdürlüğüne getirdiler. Burada kabaca üst araması gerçekleştirilen ve gerekli yasal işlemler yapılan şahıs sonrasında serbest bırakıldı. Koltuk değnekleriyle sakat rolü yaparak dilenirken yakalanan T.İ.'nin Zabıta karakolundan koltuk değneklerini almadan çıkıp hızla yürüyerek uzaklaşması görenlerde şaşkınlık yaşattı.

UYARI YAPILDI



Zabıta ekipleri vatandaşları, insanların merhamet ve şefkat duygularını sömüren ve görüldükleri kadar masum olmayan bu tür dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları hususunda uyarıyor.