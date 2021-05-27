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Giriş Tarihi: 27.5.2021 20:40

zabıta ekipleri dilencilere göz açtırmıyor! Topallayarak dilendi, koşarak kaçtı!

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Eyüpsultan Belediyesi zabıta ekipleri dilencilere göz açtırmıyor! Topallayarak dilendi, koşarak kaçtı!

Zabıta ekipleri ışıklarda koltuk değnekleri ile dilencilik yapan bir şahsı tespit etti.

Ekipler T.İ. isimli şahsı yakalayarak Eyüpsultan Zabıta Müdürlüğüne getirdiler. Burada kabaca üst araması gerçekleştirilen ve gerekli yasal işlemler yapılan şahıs sonrasında serbest bırakıldı. Koltuk değnekleriyle sakat rolü yaparak dilenirken yakalanan T.İ.'nin Zabıta karakolundan koltuk değneklerini almadan çıkıp hızla yürüyerek uzaklaşması görenlerde şaşkınlık yaşattı.

UYARI YAPILDI

Zabıta ekipleri vatandaşları, insanların merhamet ve şefkat duygularını sömüren ve görüldükleri kadar masum olmayan bu tür dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları hususunda uyarıyor.

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Eyüpsultan Belediyesi zabıta ekipleri dilencilere göz açtırmıyor! Topallayarak dilendi, koşarak kaçtı!
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