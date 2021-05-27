Freni boşalan forklift minibüse çarptı

Kaza Arnavutköy Ömerli Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu bir sürücünün kullandığı forklitin freni boşaldı. Yolda savrulmaya başlayan forklift, karşıdan gelen minibüse çarptı. Minibüs ise çarpmanın etkisiyle yoldan çıkarak kaldırımda bulunan elektrik direğine çarptı.

Kazanın ardından forklift sürücüsü kaçakarak olay yerinden uzaklaşırken minibüs sürücüsü Erol Hızlı ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Hızlı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.