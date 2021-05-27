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Giriş Tarihi: 27.5.2021 19:04

Freni boşalan forklift minibüse çarptı

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Freni boşalan forklift minibüse çarptı

Arnavutköy’de yabancı uyruklu bir sürücünün kullandığı forkliftin freni boşaldı. Yolda savrulmaya başlayan forklift, seyir halindeki bir minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan minibüs ise kaldırım üzerinde bulunan elektrik direğine çarptı. Forklift sürücüsü kayıplara karışırken yaralı sürücü ise hastaneye kaldırıldı.

Kaza Arnavutköy Ömerli Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu bir sürücünün kullandığı forklitin freni boşaldı. Yolda savrulmaya başlayan forklift, karşıdan gelen minibüse çarptı. Minibüs ise çarpmanın etkisiyle yoldan çıkarak kaldırımda bulunan elektrik direğine çarptı.

Kazanın ardından forklift sürücüsü kaçakarak olay yerinden uzaklaşırken minibüs sürücüsü Erol Hızlı ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Hızlı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Freni boşalan forklift minibüse çarptı
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