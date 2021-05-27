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Giriş Tarihi: 27.5.2021 19:07

seyir katından bir genç kız düştü

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Galata Kulesi seyir katından bir genç kız düştü

'nin seyir terasından 20 yaşındaki Hilal Yağmur isimli genç kız henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı düşerek hayatını kaybetti. Polis güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alarak genç kızın düşüşüyle ilgili inceleme başlattı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan tarihi Galata Kulesi'nde saat 15.30 sıralarında kuleyi gezen 20 yaşındaki Hilal Yağmur, henüz belirlenemeyen bir nedenle seyir terasından aşağıya düştü. Genç kızın kuleden aşağı düşmesi ile birlikte çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Hilal Yağmur'a kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştı ancak tüm çabalara rağmen genç kadın hayatını kaybetti.

Polis, Hilal Yağmur'un düştüğü yeri şeritle kapattıktan sonra incelemelerde bulundu. Bu sırada, toplananlardan bazılarının çalışmaları izleyerek cep telefonlarıyla kaydetmeye çalışması dikkat çekti. Yapılan incelemelerin ardından Hilal Yağmur'un cenazesi Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, genç kadının ölümüyle ilgili inceleme başlattı.

CENAZENİN 20 METRE YAKININDA KUTLAMA

Polisin, ceset üzerinde yaptığı incelemeler sürerken, olay yerine 20 metre uzaklıkta Galata Kulesi'ne bakan sokak içerisinde ise bir evlenme teklifi kutlaması yaşandı. Genç bir kadının kuleden atlayarak yaşamına son verdiğinden habersiz olan gençlerin konfeti ve balonlar eşliğinde gerçekleştirdiği kutlama polisin uyarısının ardından sona erdi.

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Galata Kulesi seyir katından bir genç kız düştü
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