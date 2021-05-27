Gözlük hırsızı kameralara yakalandı

İstanbul Kadıköy'de başta gözlük, telefon ve cüzdan gibi masa üzerilerinde unutlan kişisel eşyaları çalan bir şüpheli yakalandı. İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin hırsızlık yaptığı analr ise güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Emniyeti Güven Timleri Şube Müdürlüğü Polisleri, iş yerlerinden farklı tarihlerde 10 ayrı hırsızlık olayının yaşanmasının ardından hareket geçti. İş yerlerindeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, hırsızlık olaylarını aynı kişinin gerçekleştirdiğini tespit etti. Şüphelinin kimliğini belirleyen polis, şüpheli İ.K.'yı Osmanağa Mahallesi Söğütlüçeşme Caddesi üzerinde saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin yapılan üst aramasında iki adet çalıntı telefon ele geçirildi. İ.K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.