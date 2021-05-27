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Giriş Tarihi: 27.5.2021 19:56

Gözlük hırsızı yakalandı

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Gözlük hırsızı yakalandı

’de başta gözlük, telefon ve cüzdan gibi masa üzerilerinde unutlan kişisel eşyaları çalan bir şüpheli yakalandı. ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin hırsızlık yaptığı analr ise  güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Emniyeti Güven Timleri Şube Müdürlüğü Polisleri, iş yerlerinden farklı tarihlerde 10 ayrı hırsızlık olayının yaşanmasının ardından hareket geçti. İş yerlerindeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, hırsızlık olaylarını aynı kişinin gerçekleştirdiğini tespit etti.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüphelinin kimliğini belirleyen polis, şüpheli İ.K.'yı Osmanağa Mahallesi Söğütlüçeşme Caddesi üzerinde saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin yapılan üst aramasında iki adet çalıntı telefon ele geçirildi. İ.K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAMERALARA YAKALANDI

Şüphelinin hırsızlık anları ise iş yerlerindeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüler iş yeri çalışanlarının dalgınlıklarından faydalanan şüpheli İ.K'nın masa üzerilerinde unutulan gözlük, telefon ve cüzdanları çaldığı görüldü.

Gözlük hırsızı kameralara yakalandı

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Gözlük hırsızı yakalandı
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