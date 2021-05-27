Gözlük hırsızı yakalandı

İstanbul Emniyeti Güven Timleri Şube Müdürlüğü Polisleri, iş yerlerinden farklı tarihlerde 10 ayrı hırsızlık olayının yaşanmasının ardından hareket geçti. İş yerlerindeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, hırsızlık olaylarını aynı kişinin gerçekleştirdiğini tespit etti.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Şüphelinin kimliğini belirleyen polis, şüpheli İ.K.'yı Osmanağa Mahallesi Söğütlüçeşme Caddesi üzerinde saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin yapılan üst aramasında iki adet çalıntı telefon ele geçirildi. İ.K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
KAMERALARA YAKALANDI
Şüphelinin hırsızlık anları ise iş yerlerindeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüler iş yeri çalışanlarının dalgınlıklarından faydalanan şüpheli İ.K'nın masa üzerilerinde unutulan gözlük, telefon ve cüzdanları çaldığı görüldü.