Gülbahar’dan 4 gündür haber yok

Mersin'in Anamur ilçesinde annesi ve kardeşleri yaşamını sürdüren Gülbahar'dan 4 gündür haber alınamıyor.

Kayıp kızın annesi Hatice Daver konu ile ilgili verdiği bilgide, 18 yaşındaki kızının 4 gün önce gece yarısı kendisini uyandırarak, evin içerisinde sıcaktan uyuyamadığını ve balkonda yatmak istediğini söylediğini, kendisinin de izin verdiğini anlattı.

Anne Daver, "Sabahleyin kalktığımda ne evin içerisinde ne de balkonda görebildim. Hemen karakola giderek kayıp başvurusunda bulundum. Zaten evde bir tane telefonumuz var ve kızımla beraber kullanıyorduk. Yanına birkaç parça kıyafet ve kimliğini almış. Kendisini çok merak ediyorum, kaçtı mı? Yoksa kaçırıldı mı? Bilemiyorum ve hayatından endişe duyuyorum." Bir an önce evimize dönmesini istiyorum. En azından telefon açıp 'Anne ben iyiyim, beni merak etme' ya da 'beni arama' demesini istiyorum." şeklinde konuştu.