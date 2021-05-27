Hakkâri katı atık tesisine kavuşuyor

1936 yılında il olan Hakkâri için en önemli ihtiyacı olan ve 178 milyon liraya mal olacak katı atık tesisinin yapımına AK Parti döneminde başlanıldı.

Çukurca Belediye Başkanı ve Hakkari Katı Atık yönetim Birliği Başkanı Ensar Dündar, Hakkari'de kentsel ve kırsal alanın tamamına hizmet verecek entegre katı atık bertaraf tesislerinin kurulum süreci tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

Başkan Dündar, depolama lotlarının toplam kapasitesi 3.200.000 m3 olup tesisin en az ömrünün 28 yıl olarak planlandığını belirterek, "Mekanik ayırma tesisi kapasitesi 95.000 ton/yıl, kompost tesisi kapasitesi 13.000 ton/yıl, tıbbi atık sterilizasyon tesisi kapasitesi 0,25 ton/saat olacak şeklinde planlanmaktadır. Katı Atık Tesisinde oluşacak tüm sızıntı suları ve atık sular bir dengeleme tankında toplanarak 200 m3/gün kapasiteli bir membran biyoreaktör ve nanaofiltrasyon arıtma tesisinde arıtıldıktan sonra alıcı ortama deşarj edilecek. Projenin toplamda 178 milyon liraya mal olması planlanıyor. Belediye Başkanı ve Katı Atık yönetim Birliği Başkanı Ensar Dündar, "Katı Atık Yönetimi Projesiyle bütün Hakkâri halkına hizmet sağlamayı hedefliyoruz. Yapılan bu hizmet 85 yıllık bir özlemdi. Bu yatırımla doğanın korunmasında en büyük hassasiyeti gösteren Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'a bütün Hakkâri halkı adına teşekkür ediyoruz" dedi.