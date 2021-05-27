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Giriş Tarihi: 27.5.2021 23:02

Hastanede korkunç olay! Kendisini uyaran doktoru elinden ve belinden bıçakladı!

Hastanede korkunç olay! Kendisini uyaran doktoru elinden ve belinden bıçakladı!

'nde bir kişi, taşkınlık çıkardığı gerekçesiyle kendisini uyaran doktoru elinden ve belinden bıçakladı. Bıçaklı saldırgan gözaltına alınırken, doktorun ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde korkunç bir olay meydana geldi.

Akşam saatlerinde poliklinikte çalışan Ortopedi Asistanı Doktor Ertan İskender, hasta muayene ettiği esnada hastaneye gelerek taşkınlık çıkaran Bayram N.'yi uyardı. Bayram N. ise uyarılara aldırış etmeyerek üzerinde bulunan bıçağı çıkararak doktor İskender'i elinden ve belinden bıçakladı.

BIÇAKLI SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Olayı gören hastanenin güvenlik görevlileri bıçaklı saldırgan Bayram N.'yi etkisiz hale getirerek polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler Bayram N.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan Bayram N.'nin, birkaç haftadır herhangi bir rahatsızlığı olmamasına rağmen hastaneye gelip, taşkınlık yaptığı belirtildi.

DOKTORUN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Bayram N.'nin, bugün de aynı şekilde hastanede bağırarak taşkınlık yaptığı, doktorun uyarması üzerine de bıçakla saldırdığı öğrenildi. Doktorun ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Hastanede korkunç olay! Kendisini uyaran doktoru elinden ve belinden bıçakladı!
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