Hayat mücadelesini kazandı, kabus yeniden başladı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Meliha A, 20 yıllık hayat arkadaşı tarafından öldürülmek istendi. İddiaya göre; 20 yıl boyunca eşinden şiddet gören kadın kızıyla birlikte zor bir hayat yaşıyordu. 19 Mart tarihinde Mehmet A. karısından ve üvey kızından evin anahtarlarını istedi. Meliha A. eşine anahtarı verse de üvey kızı P.A. annesine ve kendisine Mehmet A'nın zarar vereceğini düşündüğü için anahtar kayboldu diyerek vermedi. Çift arasında çıkan tartışma büyüdü ve ardından Mehmet A. üvey kızı P.A'ya tokat attı. Bunun üzerine yatak odasına giden yaşlı adam ruhsatsız silahına davrandı. Silah doldurma sesini duyan Meliha A. ve kızı P.A. hemen yan odaya kaçtı.

MERMİ GÖĞSÜNDEN GİRDİ SIRTINDAN ÇIKTI

Odanın kapısını kilitlemek isteyen Meliha A, o anda kafasına dayanan silahı görünce paniğe kapıldı. Kilitlemek istediği kapının anahtar deliği üzerinden giren kurşunla göğsünden vurulan Meliha A. kanlar içinde yere yığıldı. Çığlıklar atarak polisi arayan P.A, yardım isterken, kısa süre sonra olay yerine gelen polislere pencereden evin anahtarını attı. Eve giren polisler, silahlı Mehmet A'yı gözaltına alırken, sağlık ekibi ise yaralı Meliha A'yı Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Göğsünden girip, sırtından çıkan mermiyle ağır yaralanan Meliha A, geçirdiği ameliyatın ardından günlerce yoğun bakımda kaldı. Eşi Mehmet A. ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

Hastanede yaşam mücadelesi veren talihsiz kadın, kendine geldi. Hastaneden çıktıktan sonra kızı P.A. ile başka bir eve taşınarak kendine yeni bir hayat kurdu. Eşine boşanma davası açtı. Mehmet A. ise sadece 59 gün kaldığı cezaevinden tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Mahkemenin tahliye kararına isyan eden Meliha A. O anları ise şöyle anlattı:

"Benim anahtarımı aldı ve evin kapılarını kilitledi. Kızım sebebini sorunca bu yeni kanun bundan sonra kapılar kilitli olacak dedi. Kızımdan istedi kızım anahtar kayboldu dedi. Çünkü kızım anladı bizi öldüreceğini. Sürekli 20 yıl boyunca tartışırdık. Ben boşanmak istedim bırak gideyim dedim yıllarca bana seni öldüreceğim dedi. Sonra oğlu aradı, eşim telefona sen bak dedi. Mutfakta oğluyla konuştum. Ona dedim ki baban bizi öldürecek ben polise gideceğim. O sırada eşim geldi sinirlendi ve kızıma tokat attı. Sen şimdi göreceksin deyip mutfaktan çıktı. Sonra silah doldurma sesi geldi. Biz odaya kaçtık kızımla sonra kapıya geldi. Seni öldüreceğim deyip kapıyı zorlamaya başladı. Aradan baktım o sıra silahı kafama doğrulttu. Ben o ara zorla kapıyı kapatmaya çalışırken silah patladı. Baktım göğsümden kanlar akıyor sonra ben kapının önüne düştüm. Ambulans gelip beni almış polisler de eşimi yakalamışlar."

"KORKUDAN UYUYAMIYORUM"

Kendini öldürmek isteyen eşi tarafından hala tehdştler alan Meliha A. korkudan uyuyamadığını söyledi. Meliha A. "Mahkeme o adamı serbest bıraktı. Ben istiyorum ki tekrar içeri alsınlar. Bana yaptığının cezasını çeksin. Ben ne kadar çile çektiysem o da çile çeksin istiyorum. Bana çok zulüm etti, çok hakaret etti ben ona hiçbir şey yapmadım. Hasta olduğu zamanlar ben götürdüm onu hastaneye, ameliyat olduğunda ne oğlu ne kardeşleri sahip çıktı yine ben vardım yanında. Perişanız biz kızımla dışarda kaldık. Herkese ben onu öldüreceğim sağ bırakmayacağım diyor. 72 yaşındayım içeride yaşasam ne dışarda yaşasam ne diyormuş. Gece bile yatamıyorum korkudan." dedi.