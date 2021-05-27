İki sene önce giydiği mont hırsızı ele verdi! 2 milyon lira çalmıştı

Aynı montla hapishaneye gidip işlediği başka bir suçun kesinleşmiş 5 yıl hapis cezasını çekmeye geldiğini söyleyerek teslim olan uyanık hırsızın "Ben olay anında hapishanedeydim" oyunu da Bursa polisinin dikkati ve azimli çalışması neticesi bozulmuş oldu.

Tutuklu bulunan Hakan E. cezaevinden alınıp yapılan sorgusunda suçunu itiraf etti ancak çaldığı para ve ziynet eşyalarına halen ulaşılamadı. Olayla ilgili tahkikatın savcılık tarafından devam ettiği bildirildi.