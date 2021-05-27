İstanbul merkezli 12 ilde bilişim çetesine operasyon, 39 gözaltı

İstanbul genelinde meydana gelen kargo çalma, başkalarına ait kredi kartı ile alışveriş yapma, bir malın uzaktan alınarak kart bilgileri ile ödeme yapılması, oltalama yöntemi ile kredi kartı kopyalama, pos cihazından kredi kartı kopyalama, sahte kimlik kullanılarak yedek sim kart çıkarma, PTT den e-devlet şifresi alma, banka kartı çıkarma, mobil bankacılık hizmetlerini aktif hala getirerek hesapların boşaltılması ve dolandırıcılık suçu ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde 70 il ile yapılan yazışma neticesinde Türkiye genelinde 136 olay tespit edildi.





YAZILIMCI ÇETE LİDERİ

Liderliğini yazılımcı olan Doğukan E.'nin yaptığı çete üyelerinin yakalanması için çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda 4'ü yaşı küçük 55'i yaşı büyük olmak üzere 59 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 12 ilde 42 adreste eş zamanlı operasyon yapıldı.





39 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyon ve adreslerdeki arama sırasında polis ekipleri sokak başlarında güvenlik önlemi aldı. Operasyon kapsamında Maltepe'de bulunan bir adrese baskın yapan polis ekipleri 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada çok sayıda kutusunda cep telefonu ele geçirildi.







Ele geçirilen cep telefonları incelenmek üzere emniyete götürüldü. Operasyonda gözaltına alınan 39 şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü. Operasyonla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.