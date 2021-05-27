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Giriş Tarihi: 27.5.2021 16:41 Son Güncelleme: 27.5.2021 16:55

'deki sapık hakkında sıcak gelişme! Markette kadının videosunu çekmişti!

DHA
İzmir'deki sapık hakkında sıcak gelişme! Markette kadının videosunu çekmişti!

 Buca'da markette alışveriş yapan S.A. adlı kadının gizlice fotoğraflarını çeken H.K. (29), enselendi. H.K.'nin ifadesinde bir anlık hevese kapılıp fotoğraf çektiğini ardından fotoğrafları sildiğini söylediği öğrenildi.

Olay, salı günü saat 15.30 sıralarında Menderes Mahallesi'nde bulunan markette meydana geldi. H.K., alışveriş yapan S.A.'yı, cep telefonun kamerasıyla gizlice çektikten sonra marketten ayrıldı.

Olay anı, marketin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Durum fark edilince polise bildirildi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yeni görüntüleri ortaya çıkan marketteki tacizci yakalandı | Video

Polis kimliğini belirlediği H.K.'yi adresine düzenlediği operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, bir anlık hevese kapılıp fotoğraf çektiğini ardından fotoğrafları sildiğini söylediği öğrenildi.

Ayrıca, güvenlik kamerası görüntülerinde H.K.'nin bir başka kadının daha peşinden gittiği görüldü.

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İzmir'deki sapık hakkında sıcak gelişme! Markette kadının videosunu çekmişti!
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