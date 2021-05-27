İzmir'deki sapık hakkında sıcak gelişme! Markette kadının videosunu çekmişti!

Olay, salı günü saat 15.30 sıralarında Menderes Mahallesi'nde bulunan markette meydana geldi. H.K., alışveriş yapan S.A.'yı, cep telefonun kamerasıyla gizlice çektikten sonra marketten ayrıldı.
Olay anı, marketin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Durum fark edilince polise bildirildi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Yeni görüntüleri ortaya çıkan marketteki tacizci yakalandı | Video
Polis kimliğini belirlediği H.K.'yi adresine düzenlediği operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.