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Giriş Tarihi: 27.5.2021 21:54

Kaçak yapıların yıktırılması sırasında kolluk güçlerine saldırı

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ

ilçesinde kaçak yapıların yıktırılması sırasında sırasında güvenlik güçlerine saldırı oldu. Olayları batırmak isteyen  jandarma havaya ateş açarak müdahale etti.

Van'ın Gürpınar ilçesinin Yurtbaşı Mahallesinde hazine arazisi üzerine yapılan kaçak yapıların yıktırılması sırasında kolluk güçlerine ve görevli memurlara vatandaşlar güçlük çıkardı.

ATEŞ AÇARAK MÜDAHALE ETTİ

Vatandaşların güvenlik güçlerine taşlarla saldırması üzerine kolluk kuvvetleri havaya ateş açarak müdahale etti. Çıkan olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, çıkan olayda atılan taşlardan dolayı jandarma personelleri hafif yaralandı.

SERBEST BIRAKILDI

Çıkan olaylarda 4 kişi gözaltına alınırken, gözaltına alınan 4 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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Kaçak yapıların yıktırılması sırasında kolluk güçlerine saldırı
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