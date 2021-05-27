Kaçak yapıların yıktırılması sırasında kolluk güçlerine saldırı

Van'ın Gürpınar ilçesinin Yurtbaşı Mahallesinde hazine arazisi üzerine yapılan kaçak yapıların yıktırılması sırasında kolluk güçlerine ve görevli memurlara vatandaşlar güçlük çıkardı.

ATEŞ AÇARAK MÜDAHALE ETTİ

Vatandaşların güvenlik güçlerine taşlarla saldırması üzerine kolluk kuvvetleri havaya ateş açarak müdahale etti. Çıkan olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, çıkan olayda atılan taşlardan dolayı jandarma personelleri hafif yaralandı.

SERBEST BIRAKILDI

Çıkan olaylarda 4 kişi gözaltına alınırken, gözaltına alınan 4 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.