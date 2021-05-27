Kalp krizinden ölen hastanın organları 4 kişiye umut oldu

Nevşehir merkeze bağlı Kaymaklı kasabasında yaşayan Abdullah Kaçmaz (59), kalp krizi geçirdi.

Nevşehir Devlet Hastanesi Acil Servisine getirilen Kaçmaz, yapılan ilk müdahalenin ardından, 2. basamak yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Kaçmaz, buradaki 16 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Hastane Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Şenay Karakuş Taşkın, Abdullah Kaçmaz'ın yakınları ile görüşüp organ bağışı yapılmasını önerdi. Ailenin olumlu yanıtının ardından organ bağış merkezi ile irtibat kurularak organ nakli olacak uygun kişiler tespit edildi, organlarının alınması için harekete geçildi.

Ankara Şehir Hastanesinden gelen transplantasyon ekipleri 5 saat süren operasyonla 2 böbreği ve 2 korneaları aldı.

Böbrekler önce karayolu ile Ankara'ya buradan da hava ambulans uçakla İstanbul'da özel bir hastaneye gönderildi. Kornealar da Ankara'daki kornea bankasına nakledildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, yaptığı açıklamada, "Türkiye'de 2020 yılı verilerine göre, 22 bin 948 böbrek, 2 bin 261 karaciğer, bin 163 kalp, 297 pankreas, 72 akciğer ve 1 ince bağırsak olmak üzere toplam 26 bin 742 kişi kadavradan organ bağışı beklemekte. Bu rakam kornea bekleyen hastalarla beraber yaklaşık 30 bini bulmakta. Birçoğu organ ve dokuları beklerken hayatlarını kaybediyor. İnsanların son çaresi organ nakli olabilmeleri." diye konuştu.

Ünlübay, "Kaçmaz ailesinin yaptığı bu onurlu davranışla 4 insanımız yeni bir umut, yeni bir hayat şansı kazandı. Buradan bütün aileye Allah'tan sabır dilerken merhuma da Allah'tan rahmet diliyoruz." dedi.