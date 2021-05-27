Kayseri Büyükşehir Belediye'sinden, hafriyat konusunda köklü yenilik

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından teknolojinin imkânları kullanılarak geliştirilen ve uygulamaya konulan hafriyat yönetim sistemi ile etkin bir hafriyat idaresi gerçekleştirmeye başladı.

5 HAFRİYAT DEPOSU TAHSİS EDİLDİ

2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden 'hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü yönetmeliği' çerçevesinde Kayseri'de oluşan hafriyat toprağının bertaraf edilmesi için

Akin, Gömeç, Mimarsinan, Beylik ve Sarıkürklü bölgelerinde beş depolama sahası Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edildi.

YÜKSEK TEKNOLOJİ İLE DEPOLAMA VE BERTARAF İŞLEMLERİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanı içerisinde hafriyat toprağı ve inşaat-yıkıntı atıklarının üretildiği noktadan araçlarla bertaraf edileceği tesise ulaştırılıncaya kadar denetlenmesi için Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı alındı. Web tabanlı "Hafriyat Yönetimi Otomasyon Sistemi" kurularak, söz konusu depolama sahalarında yüksek teknoloji yazılım sistemleri ile bariyer ve kantar sistemleri oluşturuldu.

HAFRİYAT KONUSUNDA GÖREVLİ ZABITA EKİPLERİ KURULDU

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait 0532 013 38 00 numaralı "Alo Hafriyat İhbar Hattı" ile vatandaşlar, ilçe belediyeleri ve diğer kamu kurumlarından gelen ihbarlar doğrultusunda hafriyat dökülen yerlere gidilerek, hafriyat kirliliği yaptıranlar hakkında cezai işlem uygulanacak. Atığı dökenlerin atıkları kaldırılarak yasal döküm alanlarına götürmesini sağlayacak olan yeni düzenlemede bu ihlallere Çevre Zabıta Ekipleri bakacak.

GPS VE DAMPER SENSÖRÜ TAKTIRMA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

İzinsiz hafriyat dökümü ile yaşanan hak ihlali ve çevre kirliliği konusunda alınan önlemler kapsamında ayrıca Büyükşehir Belediyesi tarafından hafriyat taşıyan araçların takibinin yapılması amacıyla araçlara GPS ve damper sensörü taktırma zorunluluğu getirildi. Gerekli şartları sağlayan firmalara "Hafriyat Toprağı, İnşaat-Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi" verilecek.