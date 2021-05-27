Kayseri'de Kanlı Ay kartpostallık görüntüler oluşturdu

2021 yılının ilk ve aynı zamanda tek tam ay tutulması olan Kanlı Ay yada Süper Çiçek Ay olarak bilinen tutulma Türkiye'den de net olarak izlenebildi. Vatandaşlar gökyüzünde oluşan görsel şölenin tadını çıkarırken, fotoğrafçılar ise en güzel kareleri yakalayabilmek için yarıştı.

Kayseri'de ise Kanlı Ay, objektiflere muhteşem karelerle yansıdı. Türk bayrağıyla aynı karede çekilen Kanlı Ay fotoğrafı büyük beğeni topladı. Kanlı Ay tutulmasının oluşturduğu görsel şöleni vatandaşlar cep telefonlarına kaydetti. Kayseri'de havanın bulutsuz olması nedeniyle net bir şekilde görülebilen Kanlı Ay, kartpostallık görüntüler oluşturdu.