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Giriş Tarihi: 27.5.2021 10:59

'de Kanlı Ay kartpostallık görüntüler oluşturdu

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri'de Kanlı Ay kartpostallık görüntüler oluşturdu

'de akşam saatlerinde gökyüzünde beliren kanlı ay tutulması gökyüzünde adeta görsel şölen oluşturdu. Dünyanın bir çok yerinden izlenebilen Kanlı Ay tutulması Kayseri semalarında kartpostallık görüntüler oluşturdu.

2021 yılının ilk ve aynı zamanda tek tam ay tutulması olan Kanlı Ay yada Süper Çiçek Ay olarak bilinen tutulma Türkiye'den de net olarak izlenebildi. Vatandaşlar gökyüzünde oluşan görsel şölenin tadını çıkarırken, fotoğrafçılar ise en güzel kareleri yakalayabilmek için yarıştı.

Kayseri'de ise Kanlı Ay, objektiflere muhteşem karelerle yansıdı. Türk bayrağıyla aynı karede çekilen Kanlı Ay fotoğrafı büyük beğeni topladı. Kanlı Ay tutulmasının oluşturduğu görsel şöleni vatandaşlar cep telefonlarına kaydetti. Kayseri'de havanın bulutsuz olması nedeniyle net bir şekilde görülebilen Kanlı Ay, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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Kayseri'de Kanlı Ay kartpostallık görüntüler oluşturdu
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