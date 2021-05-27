Kız meselesi kavgasında kan aktı

Konya'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 35 yaşındaki Orhan Çumralıgil öldü, 1 kişi de yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi. Olay önceki gece merkez Selçuklu ilçesinde meydana geldi. Sigortacılık yapan Orhan Çumralıgil ve arkadaşı Dündar Kömürcü (42) ile Fatih Özçiftçi (28) ve Yaşar Karadeniz (29) arasında "kız meselesi" nedeniyle kavga çıktı. Kavgada, Çumralıgil 3 yerinden Kömürcü ise karın bölgesinden bıçaklanarak yaralandı. Yaralılardan Orhan Çumralıgil kaldırıldığı hastanede öldü. Dündar Kömürcü'nün tedavisi sürüyor. Polis, bıçaklama olayını gerçekleştiren Fatih Özçiftçi ve yanında bulunan arkadaşı Yaşar Karadeniz'i kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.