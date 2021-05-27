Kızılay gönüllere dokunmaya devam ediyor

Kızılay Alanya Şubesi üyeleri ilçede 26 yaşındaki otistik oğlu ile yalnız yaşayan, okuma yazma bilmeyen ve çocukları engelli olduğu için eşi tarafından terk edilen yaşlı kadını evinde ziyaret etti.

Bir arkadaşlarının önerisi ile ziyarete karar verdiklerini belirten Kızılay yetkilileri, yaşlı kadının bin 500 Türk lirası engelli aylığı ile geçinmeye çalıştığını ve ağır otistik hasta olan oğlunun bakımının çok zor olduğunu söyledi. Ziyaret karşısında duygulanan yaşlı kadın, "Sizin bana ne getirdiğinizin önemi yok. Ben bir şey bilmem. Bir yere gidemem. 6 aydır çocuğuma hastalık gelmesin diye kapının dışına adım atmadım. Siz beni hatırladınız, buldunuz ya o bana yeter.'' dedi.