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Giriş Tarihi: 27.5.2021 16:07

Komşunu öldürdüren zanlı yakalandı

BEKİR COŞKUN
Komşunu öldürdüren zanlı yakalandı

’de alacak verecek meselesi yüzden çıkan kavgada, sokak ortasında komşusu Müslüm Pater'i öldüren zanlı gözaltına alındı.

Mersin'in Akdeniz ilçesi Güneş Mahallesi'nde Müslüm Pater (27) ile Sait K. (27) arasında, geçmişten alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. İkili arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Müslüm Pater, kavgada sol üst göğüs bölgesinden aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Pater, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şüpheli ise suç aleti ile birlikte olay yerinden kaçtı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin bölgede yaptığı titiz çalışmaları sonucu Sait K. yakalanarak gözaltına alındı.

Sait K. adliyeye sevk edildi.

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Komşunu öldürdüren zanlı yakalandı
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